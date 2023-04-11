مقتل جنود أرمينيين وأذربيجانيين في تبادل للنيران

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن قوات أذربيجان بدأت إطلاق النار على قواتها التي كانت تمارس عملاً هندسياً بالقرب من قرية تيج وهي القرية الأخيرة في أرض أرمينيا على طريق رئيسي يربطها بآرتساخ.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان أن قواتها تعرضت لإطلاق نار عنيف من القوات الأرمينية المتمركزة في مقاطعة سيونيك.

ودارت حرب بين أرمينيا وأذربيجان، عام 2020 للسيطرة على إقليم آرتساخ، وأدى هذا النزاع إلى سيطرة أذربيجان على الإقليم، واتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسيا، لكن الاشتباكات المتقطعة بين الجانبين تهدد بانهيار الهدنة الهشة.

(سـ)