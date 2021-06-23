مقتل جنديين تركيين في آفاشين وحفتانين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيانًا، كشفت فيه حصيلة سلسلة عمليات نفذتها قواتهم في مناطق جنوب كردستان ضد جيش الاحتلال التركي.

وذكر البيان أن قوات الدفاع الشعبي نفذت في إطار حملة صقور زاغروس عملية عسكرية بتاريخ 23 حزيران، استهدفت مواقع لجيش الاحتلال التركي في ساحة كري سور في آفاشين، أسفرت عن مقتل أحد عناصر جيش الاحتلال وإصابة آخر.

وفي إطار حملة "معركة خابور الثورية في حفتانين نفذ مقاتلو قوات الدفاع الشعبي عملية عسكرية بتاريخ 22 حزيران استهدفت سيارة عسكرية للكونترا في محيط قرية كري خاجي التابعة لخانتور، أسفرت عن مقتل أحد عناصر الكونترا.