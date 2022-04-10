مقتل جنديين للاحتلال في سلسلة عمليات في منطقة زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً حول العمليات النوعية التي نفذتها قوات الكريلا في منطقة زاب ، جاء فيه:

“في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب:

ـ في تمام الساعة 15:30 من يوم الثامن من نيسان نفذت قواتنا عملية منسقة من جهتين ضد جيش الاحتلال التركي في قلعة بدويه باستخدام الأسلحة الثقيلة، وتم استهداف الأهداف المحددة وتدميرها.

ـ وفي اليوم نفسه في تمام الساعة 19:40 وجهت قواتنا للمرة الثانية ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي المتمركز في قلعة بدويه ودمرت الأهداف المحددة بالكامل.

ونفذت قوات الكريلا كلتا العمليتين في قلعة بدويه ضد جيش الاحتلال، تخليداً لذكرى جميع الأبطال الذين قاوموا ببسالة واستشهدوا نتيجة استخدام الأسلحة الكيماوية في مقاومة ورخليه.

ـ في 8 من نيسان ما بين الساعة 9:00 والساعة 18:00 قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي و مدافع الاوبيس المنتشرة على طول الحدود منطقة تل جودي في منطقة زاب.

ـ وفي اليوم نفسه في تمام الساعة 18:00 قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي و بمدافع الأوبيس المنتشرة على طول الحدود منطقة ورخليه التابعة لمنطقة آفاشين.

ـ في 9 من نيسان ما بين الساعة 23:00 و الساعة 00:30 حلقت مروحيات الاحتلال التركي في سماء منطقة قاشوره التابعة لمنطقة متينا، وبالتزامن مع ذلك، قامت مروحيات أخرى بقصف محيط قرى دشيشه، سرارو، إيدنه و ساحة كوردينه”.