مقتل جنديين للاحتلال التركي في مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم بياناً كتابياً إلى الرأي العام، حيال هجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"في منطقة خاكورك:

قصف جيش الاحتلال التركي، صباح أمس السبت 13 أيار، ساحات المقاومة في تلتي الشهيد حقي والشهيد كاميران، حتى ظهر اليوم نفسه، بواسطة المدافع وقذائف الهاون، وردت قواتنا الكريلا أيضاً على القصف في إطار حق الدفاع عن النفس.

وفي التاريخ ذاته، الساعة 18:30، شن جيش الاحتلال التركي هجوماً على تلة الشهيدة آخين، وردت قواتنا على هذا الهجوم في إطار حق الدفاع عن النفس، واندلعت على إثره اشتباكات أدت إلى تدمير خندق لجنود الاحتلال بالكامل ومقتل جنديين تركيين.

هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الكريلا:

في يوم 13 أيار، قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي ساحة تلة بهار وساحة كولكا بمنطقة متينا 4 مرات.

وفي 13 أيار، تعرضت تلة الشهيد حقي، تلة الشهيد كاميران، ساحات تلة الشهيدة آخين وتلة بهار الواقع في منطقة خاكورك، إضافة إلى ساحة تلة إف إم (FM)، تلة جودي، تلة آمدية وخنادق المقاومة في منطقة سيدا، لقصف العدوان التركي، 17 مرة، بواسطة المدافع، الدبابات، والأسلحة الثقيلة".

(ف)