مقتل جنديّ تركيّ اليوم في إدلب

وأكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إصابة مجنّد وضابط من قوّات الاحتلال التركيّ أحدهما جراحه خطيرة، وذلك إثر الانفجار الذي حصل اليوم في ريف جسر الشغور في إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان سُمع دويّ انفجار عنيف في محيط طريق حلب – اللاذقية “M4” الدولي، من جهة منطقة الغسّانية في ريف جسر الشغور، ناجم عن استهداف آليات تابعة للقوات التركيّة ترافقها آليات تابعة للمرتزقة بعبوات ناسفة.

وبحسب مصادر المرصد السوريّ، أسفر الانفجار عن إصابة مجنّد وضابط من القوات التركية، أحدهما جراحه خطرة، جرى نقلهما عبر حوّامات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء إسكندرون.

وقالت روسيا اليوم إنّ جنديّاً تركيّاً قُتل اليوم، جرّاء انفجار قرب الطريق الدولي M4 في ريف ‎محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

)ي ح)