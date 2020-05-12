مقتل جنديّ إسرائيليّ في مدينة جنين بالضفّة الغربيّة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ جندياً إسرائيليّاً قُتل بحجر بعد نصب فلسطينيين كميناً له، خلال اقتحام الجيش لمنطقة "الخلة" وسط بلدة يعبد جنوب جنين، الذي تخلّله مواجهاتٍ بين الشبان الفلسطينيين والجيش.

وذكر الجيش: " أنّه ينفّذ حملة اعتقالات في المنزل الذي ألقيت منه الحجارة التي قتلت الرقيب عميت بن يغئال (21 عاماً)، من الوحدة الخاصّة في لواء "غولاني".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلي إلى أنّ: "الجندي القتيل هو الأول الذي يقتل هذا العام نتيجة المواجهات مع الفلسطينيين.

وذكر المراسل العسكري يؤاف زيتون "يديعوت": التحقيق الأولي في حادثة مقتل الجندي تشير إلى أنّ أحد الشبان نصب كميناً من سطح منزل مكوّن من 3 طوابق وجهّز مُسبقاً حجراً كبيراً، ثم قام الشاب بافتعال الضجيج عند مرور الجنود أسفل المنزل، وعندما سمع الجندي "يغئال" الضجيج رفع رأسه إلى أعلى، وإذا بحجرٍ كبير يرتطم في وجهه، ممّا أدّى إلى إصابته، ثم مقتله".

وتعهّد وزير الجيش نفتالي بينيت بالوصول سريعاً لمن وصفهم بـ "قتلة" الرقيب يغئال.

وشهدت بلدة يعبد في جنين، مواجهات عنيفة بين الشبّان والجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه البلدة واعتقال أربعة شبان منها.

(ع م)