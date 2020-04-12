مقتل جندي تركي وتدمير نظام رادار للاحتلال التركي في منطقة حفتانين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام حول عملية نفذتها وحدات المرأة الحرة –ستار ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة حفتانين بمناطق الدفاع المشروع بتاريخ الـ 11 من نيسان الجاري.

وأشار البيان إلى أن المقاتلات في صفوف وحدات حماية المرأة ستار YJA Star نفذن عملية نوعية في الساعة 10:20 من تاريخ الـ 11 من نيسان، ضد المواقع العسكرية التابعة لجيش الاحتلال التركي في تلة بارتيزان، وذلك في إطار المرحلة الثورية لملحمة حفتانين التي تجري في منطقة حفتانين التابعة لمناطق الدفاع المشروع.

وأوضح البيان أن العملية نُفذت من محورين، وأسفرت عن مقتل جندي تركي وتدمير نظام الرادار التابع لجيش الاحتلال التركي".

(د ج)