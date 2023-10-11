مقتل جندي تركي و3 مرتزقة وإصابة 7 آخرين

رداً على الهجمات التركية ضد مناطق شمال وشرق سوريا، نفذت قوات تحرير عفرين سلسلة عمليات ضد الاحتلال التركي.

وكشفت قوات تحرير عفرين عبر بيان، اليوم، العمليات التي تم تنفيذها، وجاء فيه: "تتواصل هجمات جيش الاحتلال التركي على عموم مناطق شمال شرق سوريا دون انقطاع، ورداً على هذا نفذت قواتنا سلسلة من العمليات ضد هجمات الاحتلال التركي.

وفي هذا السياق:

بتاريخ 8 تشرين الأول، أجرى مقاتلونا عمليات نوعية في خطوط ناحية شرا بريف مدينة عفرين، وأسفرت العملية عن مقتل مرتزقَين وإصابة 4 آخرين.

وفي 9 أكتوبر، تم تنفيذ عملية نوعية أخرى في مدينة الباب، ونتيجة لهذا العمل قُتل جندي تركي ومرتزق تابع للاحتلال التركي، وأصيب 3 من المرتزقة

ونتيجة لهذه العمليات قُتل جندي تركي و3 مرتزقة من الاحتلال التركي وأصيب 7 مرتزقة".

(أ ب)