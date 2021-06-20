مقتل جندي تركي في تلة كوردينه بمتينا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً أعلن فيه أن مقاتلي الكريلا قد نفذوا عملية قنص نوعية ضد جيش الاحتلال التركي، أسفرت عن مقتل جندي.

وجاء في نص البيان:

"في إطار الحملة الثورية لمقاومة خابور في منطقة متينا التابعة لمناطق الدفاع المشروع:

في تمام الساعة السابعة والنصف من يوم 19 حزيران، نفذ مقاتلونا عملية قنص نوعية ضد جنود جيش الاحتلال التركي المتمركزين فوق تلة كوردينه في منطقة متينا، مما أسفر عن مقتل جندي تركي. حيث انتشل المحتل التركي جثة الجندي في الساعة الثامنة والنصف مساءً بواسطة مروحية سكورسكي.

وفي 19 حزيران بين الساعة الـ 9:00 والساعة 00:00، حلقت مروحيات فوق منطقة متينا. واستبدل المحتل التركي قواته بطائرة هليكوبتر مرتين بالقرب من قرية للإيزيديين. كما تم قصف منطقتي كيسته وزندورا بطائرات الهليكوبتر.

كما قصفت منطقتا آفاشين وزاب بطائرات الهليكوبتر والطائرات الحربية والمعلومات التفصيلية عن هذه الهجمات هي كما يلي:

في 18 حزيران بين الساعة الـ 10:00 والساعة 00:00، قصفت الطائرات الحربية منطقة ورخلي في منطقة آفاشين. وبتاريخ 19 حزيران، بين الساعة 2:00 و02:30، قصفت المنطقة نفسها بالمروحيات الحربية. كما حلقت طائرة بدون طيار في سماء المنطقة.

في 22 حزيران في الساعة الـ 22:15 وبدعم من المروحيات الغازية حاول المحتلون إنزال عناصرهم بطائرات سكورسكي المروحية في منطقة تلة سليمان في منطقة آفاشين. لكن بتدخل من قواتنا أجبروا على مغادرة المنطقة. وفي اليوم نفسه، بين الساعة الـ 23:00 والساعة الـ 23:40، تعرضت منطقة (كري سور)لقصف بالمروحيات الحربية.

في 19 حزيران الساعة 00:50، قصفت الطائرات الحربية أربع مرات منطقة ورخلي بمنطقة آفاشين.

في 19 حزيران، بين الساعةالـ 22:30 والساعة 00:00، حلقت مروحيات الهليكوبتر فوق منطقة جيلو الصغيرة ومنطقة زاب. حيث قام المحتل التركي باستبدال جنوده بواسطة مروحيات الهليكوبتر في تلة الشهيد سرخبون. كما تم قصف المنطقة بالمروحيات الحربية، مما أسفر عن نشوب حريق في المنطقة".

(س ر)