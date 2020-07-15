مقتل جندي تركي في حفتانين بعملية قنص نفذتها قوات الدفاع الشعبي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً كشف فيه أنه في إطار الحملة الثورية لمعركة حفتانين نفذت قواتهم عملية قنص استهدفت جنود جيش الاحتلال التركي على تل الشهيدة بيريفان أسفرت عن مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي.

وجاء في البيان:" بتاريخ 14 تموز في الساعة 16.00 نفذت قواتنا في إطار الحملة الثورية لمعركة حفتانين عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي على تل الشهيدة بيريفان ونتيجة العملية تم قتل جندي من جيش الاحتلال.

وقصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي بتاريخ 14 تموز في الساعة الـ 13:00 ساحة كاركر بمنطقة زاب في مناطق الدفاع المشروع. ولم يسفر القصف عن أي خسائر في صفوف قوات الكريلا".

(م)