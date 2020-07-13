مقتل جندي لبناني في هجوم مسلح على مواقع عسكرية

وأضافت قيادة الجيش في بيان: "أقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ومراكز عسكرية" في طلبا وبريتال والخضر ودورس.

وأكدت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل أحد الجنود، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبين حين وآخر، تندلع اشتباكات في تلك المنطقة بين قوات الجيش ومسلحين، بسبب وجود عصابات مسلحة خارجة عن القانون تقوم بعمليات سرقة وإتجار بالمخدرات وقتل وترويع للمدنيين.

وعادة ما ينفذ الجيش اللبناني مداهمات في المنطقة التي تعد معقلًا لحزب الله، بهدف اعتقال أفراد العصابات المسلحة والمطلوبين للقضاء اللبناني.

(ش ع)