مقتل فلسطينيتين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت مصادر طبية فلسطينية "استشهاد، فتاة فلسطينية، بعد إطلاق النار عليها في محيط المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية".

وقالت مصادر إسرائيلية إن الفتاة حاولت تنفيذ عملية طعن، وأصابت ضابط بجروح طفيفة.

وبحسب مراسلنا، فإن الفتاة الفلسطينية - التي لم يعرف هويتها بعد، هي ثاني فلسطينية تقتل برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم، بعد "غادة سباتين" التي تبلغ من العمر 47 عامًا، وهي أم لـ 6 أبناء.

وبحسب مصادر فلسطينية فقد تعرضت البساتين لإعدام مباشر، فيما تزعم مصادر إسرائيلية أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن.

وتخيم على الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر، يجدها مراقبون مؤشراتٍ لتصعيد واسع في الأراضي الفلسطينية قد يندلع في الأيام المقبلة.

(ع م)