مقتل ضابط و 11 من جنود الاحتلال التركي في عمليات لقوات الدفاع الشعبي

أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيان له أن قواتهم نفذت في إطار الحملة الثورية للشهيد باكر والشهيدة رونيا عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي.

وجاء في البيان:

" بتاريخ 18 تموز نفذت قواتنا في الساعة الـ08:40 عملية تفجير استهدفت آلية تابعة لجيش الاحتلال التركي بالقرب من مخفر كمان في منطقة زاغروس كانت متجهة من ساحة جارجيلا إلى ناحية شمزينان التابعة لجولميرك. أسفرت العملية عن تدمير آلية العدو ومقتل 7 جنود، بينهم ضابط وعنصر من الكونترا، وجرح جندي آخر. بعد العملية بدأت قوات الاحتلال بعملية عسكرية في المنطقة ونقلت الجرحى وجثث القتلى وحطام الآلية من المنطقة.

بتاريخ 19 تموز في الساعة الـ 17:30 نفذت قواتنا عملية ضد جنود جيش الاحتلال التركي المتمركزين على تل الشهيد ريبر بناحية جلي التابعة لجولميرك، ووجهت ضربات قوية لتحصينات وسواتر العدو أسفرت عن تدمير إحدى التحصينات ومقتل جنديين وجرح اثنين آخرين.

وفي إطار حملة الانتقام للشهيدين مديا ماوا ورزكار كفر نفذت قواتنا بتاريخ 19 تموز في الساعة 17:40 عمليات قنص استهدفت جنود جيش الاحتلال في ساحة شهريبان بمنطقة بستا التابعة لشرناخ أسفرت عن مقتل جنديين. هذه العملية كانت لتحية الحملة الثورية لمعركة حفتانين.

الهجمات الجوية على مناطق الدفاع المشروع

شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي هجمات جوية على مناطق الدفاع المشروع. والمعلومات المفصلة عن الهجمات كالتالي:

بتاريخ 18 تموز قصفت الطائرات الحربية في الساعة 22:50 محيط قرية كري بمنطقة كاري.

بتاريخ 19 تموز قصفت الطائرات الحربية في الساعة 00:15 ساحة مرفانيس بمنطقة آفاشين، كما قصفت في الساعة 01:30 ساحة كونيشكا بمنطقة زاب.

بتاريخ 20 تموز قصفت الطائرات الحربية في الساعة 00:30 ساحة وادي باسيا بمنطقة آفاشين، كما قصفت في الساعة 18:00 ساحة كوروجارو بمنطقة زاب".

(م م)

ANHA