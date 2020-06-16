مقتل ضابط هندي وإصابة جنديين خلال اشتباكات مع الصين

ووفق مصادر، فإن قيادات الجيش في المنطقة الحدودية تعمل على نزع فتيل التوتر.

وعلى خلفية الحادث، يعقد وزير الدفاع الهندي اجتماعاً مع رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الخارجية، لمناقشة المواجهات بين الجيشين الهندي والصيني في المناطق الحدودية، في الوقت الذي نفت فيه الهند اتهامات الصين بالهجوم على مواقعها، مؤكدة أن الضحايا من الجانبين في المواجهات.

ويأتي الحادث في ظل استمرار اللقاءات العسكرية والتواصل الدبلوماسي بين الطرفين لخفض التوتر الذي تصاعد خلال الأسابيع الماضية.

وأعلنت الهند في السابع من حزيران / يونيو عن توافق مع الصين على ضرورة حل الأزمة الحدودية بين البلدين سلمياً.

وجاء ذلك بعد محادثات عسكرية وسياسية بين الجانبين أعقبت مناوشات حدودية في ولاية لداخ المرتفعة شمالي الهند.

وفي أيار/ مايو الماضي، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القيام بوساطة في المواجهة الجارية بين الجيشين الهندي والصيني في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين في الهيمالايا.

(ي ح)