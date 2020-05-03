مقتل داعشي جنوب حقل العمر النفطي في دير الزور

هاجمت، مساء اليوم، مجموعة مؤلفة من 3 مرتزقة حاجزاً لقوى الأمن الداخلي في قرية "ضمان" ببلدة البصيرة شمال شرق مدينة دير الزور والواقعة جنوب حقل العمر النفطي.

وحاولت المجموعة طعن أفراد الحاجر وتمكنوا من إصابة اثنين منهم بجروح طفيفة، وفقا لما ذكره مصدر من دير الزور.

وخلال الرد على الهجوم، قتل مرتزق كان ضمن المجموعة المهاجمة، فيما لاذ الآخران بالفرار.

ولم يذكر المصدر معلومات إضافية.

ويأتي الهجوم عقب يوم من إلقاء القبض على خلية لمرتزقة داعش في دير الزور وعصيان شهده سجن لداعش بمدينة الحسكة، تمكنت قوى الأمن من السيطرة عليه.

وكانت الكثير من التقارير قد حذرت من إمكانية أن يصعّد داعش هجماته مستغلاً فترة انشغال العالم بمواجهة فيروس كورونا.

(أ م/م)

ANHA