مقتل داعش كان يحاول شن هجوم في منبج

وقال مجلس منبج العسكري في بيان: إن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس منبج العسكري نفذت عملية نوعية في مدينة منبج، وذلك بعد جهود حثيثة من رصد ومتابعة أحد عناصر مرتزقة داعش، كان قادما من المناطق الخاضعة لنفوذ الاحتلال التركي لتنفيذ عملية إرهابية داخل مدينة منبج مزودا بحزام ناسف، وأثناء مداهمة المنزل حاول الإرهابي الفرار, وأسفرت عملية المداهمة والملاحقة عن مقتل الإرهابي في المكان.

وذكر مجلس منبج العسكري أن الإرهابي كان قادماً من مناطق نفوذ الاحتلال التركي, حيث كان يختبئ زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، و مساعده أبو حسن المهاجر, اللذان قتلا في هجوم من قبل التحالف الدولي، وقد كان بحوزته مسدس وحزام ناسف لتنفيذ مخطط دنيء داخل المدينة، كما تم التأكد بأنه من جنسية غير سورية.

وعلى هذا فوحدات مكافحة الإرهاب تتربص بكل من تسوّل له نفسه التسلل إلى المناطق الآمنة في شمال وشرق سوريا ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار فيها, وتنفيذ عمليات إرهابية.

(ر ح)