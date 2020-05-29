مقتل اثنين من مرتزقة داعش في العراق

الخلية أوضحت في بيان لها إن "قوة من الفوج الرابع في اللواء التاسع عشر، تمكنت من قتل اثنين من مرتزقة داعش بعد نصب كمين محكم لهما"، بحسب ما ذكرته شبكة السومرية.

وفي السياق ذاته أضافت الخلية أن القوة تمكنت أيضاً من "تدمير ثلاثة أوكار خلال عملية أمنية ناجحة نفذتها في منطقة جميل جنوب ناحية بهرز جنوبي مدينة بعقوبة في محافظة ديالى".

وفي الـ27 من الشهر الجاري قالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إن "مجموعة إرهابية تنتمي إلى مرتزقة داعش أطلقت النار على نقطة حراسة تابعة للفرقة السابعة عشرة في قرية حبش ضمن منطقة صدر اليوسفية جنوبي بغداد".

وبيّنت الخلية أن الحادث أسفر عن "استشهاد مقاتل وإصابة آخر".

(ش ع)