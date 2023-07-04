مقتل أسرة كاملة بقصف لمرتزقة تركيا في ريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أسرة كاملة مؤلفة من 4 أفراد، هم الأب والأم وطفلتان، جراء سقوط قذائف على منزلهم إثر قصف مدفعي لمرتزقة "الفتح المبين"، أمس، على بلدة أورم الكبرى ضمن مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق في ريف حلب الغربي.

من جانبها، أكدت وكالة تابعة لحكومة دمشق، أن: "أربعة أشخاص استشهدوا، بينهم أم وطفلتان في بلدة أورم الكبرى بريف حلب؛ جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على البلدة".

في سياق متصل، شهدت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" في ساعات الصباح الأولى، قصفاً مدفعياً متبادلاً بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة "الفتح المبين" من جهة أخرى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وقرية العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، في المقابل استهدف مرتزقة "الفتح المبين" مواقع قوات حكومة دمشق في الدار الكبيرة والملاجة بريف إدلب الجنوبي.

كما شهد محورا المشاريع في سهل الغاب بريف حماة الغربي وكبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، قصفاً مدفعياً متبادلاً بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي.

وشهدت أجواء منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، أمس، تحليقاً لـ 6 طائرات استطلاع روسية، تزامناً مع قصف مدفعي نفذته قوات حكومة دمشق على محور الفطيرة وسفوهن جنوبي إدلب ومحور كبانة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

(د ع)