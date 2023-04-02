مقتل عسكري إيراني ثانٍ في هجوم إسرائيلي في سوريا

أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية، اليوم بأن "مستشاراً عسكرياً للحرس الثوري الإيراني توفي متأثراً بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية".

وقالت الوكالة "أصيب مقداد مقداني بجروح خلال الهجوم الصهيوني فجر الجمعة واستشهد".

وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي الجمعة، "استشهاد الحارس رشيد إسلام؛ أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري الإيراني، في الهجوم الذي شنه النظام الصهيوني في الصباح الباكر على أطراف دمشق"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وتعهد "الحرس الثوري" بالرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل يوم الجمعة.

(م ش)