مقتل عشرات الحوثيين خلال اشتباكات مع الجيش اليمني بالجوف

وقال حساب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على "تويتر" إن "معارك عنيفة يخوضها أبطال جيشنا الوطني ورجال المقاومة منذ ساعات الصباح الأولى بجبهة العلم في محافظة الجوف".

وأضاف: "رجالنا يحررون سلسلة جبال حويشان، ويدمرون عددًا من الآليات والأطقم، ويستعيدون كميات من الأسلحة والذخائر".

وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن "مصرع العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح وأسير".

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، قد تمكنت خلال الأيام الماضية، من تحرير مساحات كبيرة في جبهة النضود، شرق مدينة الحزم بالجوف.

وشنت المجموعات الحوثية، خلال الساعات الماضية عدّة هجمات ومحاولات تسلل في مسعى منها لاستعادة بعض منها، إلا أن قوات الجيش والمقاومة أفشلت كل المحاولات وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.

هذا ودمرت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، مخزن أسلحة ومواقع وتعزيزات تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، في أماكن متفرقة، شرقي مديرية الحزم عاصمة الجوف.

(ش ع)