مقتل أربعة جنود للاحتلال التركي في عملية نوعية بحفتانين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً حول العمليات التي نفذتها مقاتلات ومقاتلو قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة -ستار في تلة دوبشكا، التابعة لمنطقة حفتانين في مناطق الدفاع المشروع، والتي أسفرت عن مقتل أربعة من جنود الاحتلال التركي، بالإضافة إلى تدمير أنفاق لهم.

وفيما يلي المعلومات حول هذه العمليات:

حملة مقاومة خابور الثورية:

نفذت قواتنا في وحدات المرأة الحرة ـ ستار، في السابع عشر من حزيران في منطقة تلة دوبشكا في حفتانين، عملية ضد جيش الاحتلال التركي، حيث تم استهداف خندق لجنود جيش الاحتلال، قُتل على إثرها أربعة جنود، وتم تدمير الخندق بشكل كامل.

وجاءت هذه العملية لاستذكار القيادية الفدائية زيلان (زينب كناجي) في ذكراها السنوية.

في الثامن من حزيران، وفي الساعة 10:30، حلقت طائرات الاستطلاع (الدرون) فوق خنادق الحرب ومنطقة ورخيليه في آفاشين، حيث استهدفتها قواتنا وأسقطتها، وكانت المنطقة التي سقطت فيها هذه الطائرة تحت سيطرة قواتنا.

وقصف جيش الاحتلال التركي بلدة شيلادزه في ناحية آميديه ومنطقة جمجو بالطائرات والمدافع وقذائف الهاون، حيث نشب حريق في المنطقة نتيجة القصف.

والمعلومات حول القصف هي كالتالي:

في الثامن عشر من حزيران، وبين الساعة 19:40والساعة 20:00، وفي التاسع عشر من حزيران في الساعة 07:00 تم قصف منطقة زاب من قبل المخفر على حدود جمجو بقذائف الهاون والمدفعية، نشب على إثرها حريق في المنطقة والذي لايزال مستمراً حتى الآن.

في التاسع عشر من حزيران وفي الساعة 05:20 قصفت الطائرات منطقة كرو جحرو التابعة لبلدة شيلادزه في آميديه، نشب حريق في المنطقة نتيجة هذا القصف.

(ل ع)