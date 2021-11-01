وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عنصرين من قوات حكومة دمشق قنصًا برصاص مرتزقة تركيا، الأول على محور معرة موخص في ريف إدلب، والآخر على محور بسرطون في ريف حلب.

وتجددت الاشتباكات بين مرتزقة تركيا من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، عند منتصف ليل الأحد- الإثنين، إثر محاولة الأخيرة التسلل لزرع ألغام متقدمة على محور بسرطون في ريف حلب الغربي، كما استهدفت مرتزقة تركيا بالمدفعية تجمعات قوات حكومة دمشق في المحور.

كما قصفت قوات حكومة دمشق قرية الشيخ سنديان في ريف إدلب قرب الحدود الإدارية مع حماة.

(د ع)