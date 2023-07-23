مقتل عنصرين من قوات حكومة دمشق غربي دير الزور

استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مفرزة لأمن الدولة التابعة لقوات دمشق، ما أدى إلى مقتل عنصرين في بلدة زغير شامية غربي دير الزور، حسب ما نقله المرصد السوري. ولم يذكر زمان وقع الاستهداف.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة حكومة دمشق.

وفي 10 تموز، أصيب عنصر من الشرطة العسكرية برصاص عناصر من "الدفاع الوطني"، إثر مشاجرة مسلحة فيما بينهم بحي الحميدية في مدينة دير الزور، بسبب قيام عناصر الأخيرة بسرقة حديد المنازل المدمرة، ورفضهم دفع إتاوة للشرطة العسكرية.

(س ع)