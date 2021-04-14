مقتل عنصرين من قوات حكومة دمشق في ريف اللاذقية

وقصفت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، مناطق في بينين وفليفل وأطراف البارة وكنصفرة وسفوهن في جبل الزاوية جنوب إدلب، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق في قليدين والعنكاوي بسهل الغاب.

على صعيدٍ متصل، وثق المرصد السوري مقتل اثنين من عناصر قوات حكومة دمشق، بعد استهدافهما من قبل مرتزقة تركيا على محاور جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي خلال الساعات الفائتة.

وأشار المرصد، أمس، إلى استهداف مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" آلية تابعة لقوات حكومة دمشق، بصاروخ موجّه، وذلك على محور قرية الملاجة في ريف إدلب، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى.

(ش ع)