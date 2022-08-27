مقتل عنصرين من قوات حكومة دمشق في البادية

قتل عنصران من قوات حكومة دمشق بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهم، ضمن حرم حقل الزملة للغاز الواقع ما بين مدينة السخنة والرقة في البادية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن عناصر من قوات حكومة دمشق والجماعات الإيرانية الموجدة ضمن الحقل.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، 297 قتيلاً منذ مطلع العام 2022، هم: 136 من مرتزقة داعش قتلوا باستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب، و161 من قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها.

(د ع)