مقتل عنصر وإصابة 3 آخرين من قوات حكومة دمشق في قصف تركي على الشهباء وشيراوا

أفاد مراسلنا أن مسيّرة تابعة للاحتلال التركي من نوع درون قصفت محيط قرية بينة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخر من قوات حكومة دمشق.

وأكد المراسل أن مسيّرات الاحتلال التركي قصفت مرتين على التوالي في الساعة 06:00 و 07:00 نقطة لقوات حكومة دمشق في محيط ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر القوات، بحسب المعلومات الأولية.

وتستهدف الطائرات المسيّرة للاحتلال التركي منذ مساء أمس، نقاط قوات حكومة دمشق، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها حتى الآن.

(س ر)

ANHA