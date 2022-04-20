مقتل عنصر وأسر ثلاثة آخرين.. مسلحون يستهدفون قوات حكومة دمشق في درعا

وتسلل مسلحون محليون إلى دوار بلدة عتمان الواقعة على المدخل الشمالي لمدينة درعا واختطفوا ثلاثة من عناصر قوات حكومة دمشق، قبل أن ينسحبوا من المنطقة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وظهر في شريط مصور، المسلحون وهم يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين مقابل إطلاق سراح عناصر حكومة دمشق الذين تم أسرهم، في حين شهدت المنطقة استنفاراً أمنياً لقوات حكومة دمشق عقب انسحاب المسلحين من بلدة عتمان.

وعلى صعيد متصل، قتل عنصر بصفوف “الفرقة الرابعة” التابعة لحكومة دمشق جراء استهدافه برصاص مجهولين في بلدة خراب الشحم، بريف درعا الغربي.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 156 استهدافاً، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 128 شخصاً، هم: 67 من المدنيين بينهم سيدة و4 أطفال، و 47 من العسكريين تابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر ما تسمى “التسويات”، و7 من المقاتلين السابقين ممن أجروا ما تسمى “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق لدى داعش، و5 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا.

(ل د)