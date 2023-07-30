مقتل عنصر من قوات حكومة دمشق واستهدافات متبادلة بينها وبين الفتح المبين

قُتل عنصر من قوات حكومة دمشق، قنصاً برصاص مرتزقة "الفتح المبين"، على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي، وفق ما نقله المرصد السوري اليوم.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة خفض التصعيد، قصفاً برياً بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة "الفتح المبين" من جهة أخرى، حيث قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية محيط قرية السرمانية في ريف حماة الغربي.

وفي المقابل استهدف مرتزقة "الفتح المبين" بقذائف المدفعية والصواريخ، مواقع عسكرية تابعة للقوات على محوري بسرطون في ريف حماة الغربي، ومحور معر دبسة في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري إلى الإحصائيات ضمن مناطق خفض التصعيد، إذ ارتفع عدد قتلى المدنيين والعسكريين إلى 264 منذ مطلع عام 2023، وذلك خلال 186 عملية، تنوعت بين هجمات، وعمليات قنص، واشتباكات واستهدافات.

(س ع)