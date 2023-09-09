مقتل عنصر من قوات دمشق وآخر كان برفقته باستهداف مسلّح مجهول في درعا

استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر عنصراً من شعبة المخابرات العسكرية في قوات حكومة دمشق وآخر كان برفقته في مدينة نوى بريف درعا الشمالي الغربي، ما أدى لمقتلهما على الفور، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه درعا فوضى وفلتاناً أمنياً كبيراً، وزيادة حادة في معدل الاستهدافات والاغتيال، أغلبها تستهدف عناصر من قوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها في المنطقة.

وقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 360 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 297 شخصاً، جلّهم من عناصر قوات حكومة دمشق.

(د ع)