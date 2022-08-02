مقتل عنصر من قوات دمشق برصاص مرتزقة الاحتلال التركي بريف إدلب

قُتل عنصر من قوات حكومة دمشق برصاص مرتزقة "الفتح المبين" على محور حرش كفر نبل في ريف إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، استهدفت قوات حكومة دمشق بصاروخ موجّه، سيارة لنقل مياه الشرب، على الطريق الواصل بين قريتي شنان ودير سنيل بجبل الزاوية في ريف إدلب، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بجروح بعضها خطيرة.

وأمس الإثنين، استهدف مرتزقة الاحتلال التركي قاعدة مضاد دروع لقوات حكومة دمشق على محور قرية المنارة في منطقة سهل الغاب بريف حماة، ما أدى إلى تدميرها، وإصابة عدد من الجنود من طاقم القاعدة.

كما حلّقت طائرة حربية روسية في أجواء منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" ونفذت غارتين بصواريخ جو- جو في أجواء كنصفرة بريف إدلب.

(د ع)