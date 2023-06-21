شهدت منطقة "خفض التتصعيد" في ساعات الصباح الأولى، قصفاً مدفعياً متبادلاً على عدة محاور، حيث قصفت قوات دمشق بالمدفعية الثقيلة، محيط قرية معربليت وبلدتي فليفل وكنصفرة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وفي المقابل استهدف مرتزقة "الفتح المبين" محور عين العشرة في ريف اللاذقية الشمالي، حسب المرصد السوري.

وقُتل عنصر من قوات دمشق، قنصاً برصاص مرتزقة "الفتح المبين"، على محور قرية آفس في ريف إدلب الشرقي.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع عقد الجولة الـ 20 من محادثات أستانا في العاصمة الكازاخستانية، والتي ستناقش ملف التطبيع بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق.

(م ش)