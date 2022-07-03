مقتل عنصر من قوات دمشق على يد مسلحين محليين في السويداء

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مجموعة محلية من أبناء محافظة السويداء جنوب سوريا، هاجمت حاجزاً لقوات حكومة دمشق، والذي يسمى حاجز النقل، غرب مدينة السويداء، حيث نتج عن الهجوم مقتل أحد عناصر الحاجز، واختطاف ثلاثة آخرين، قبل أن يتم الإفراج عنهم وتسليمهم من قِبل المجموعة المحلية لفرع “الأمن العسكري” كما جرى نقل جثة العنصر إلى مشفى السويداء الوطني، دون معرفة أسباب الهجوم حتى اللحظة.

وفي 29 يونيو/ حزيران المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن ثلاثة جثامين لأشخاص من أبناء محافظة السويداء، وصلت إلى مشفى السويداء الوطني، يظهر عليهم آثار التعذيب، ومصابين بطلقات نارية في مناطق متفرقة من الجسم، حيث عثر عليهم مقتولين على طريق دمشق – السويداء بالقرب من قرية مردك.

(ش ع)