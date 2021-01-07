مقتل امرأتين في تركيا واعتقال أخرى في باكور

وقُتلت خديجة سويسال في منطقة سلطان بيلية بمدينة اسطنبول، على يد زوجها عدنان سويسال الذي انتحر فور قتل زوجته.

ونُقلت جثة خديجة إلى الطب العدلي، فيما نُقلت جثة عدنان إلى المشفى.

كما تعرضت ناريمان كفراك (68عامًا) للقتل على يد مجهولين في منطقة اسنلر في مدينة اسطنبول التركية، وبدأ التحقيق في القضية.

إلى ذلك اعتقلت السلطات التركية، بهار ماغي (50عامًا)، خلال مداهمة منزلها في ناحية جزير التابعة لولاية شرناخ في شمال كردستان (باكور) بتهمة انتمائها إلى "منظمة إرهابية".

ونُقلت المعتقلة بهار إلى مديرية الأمن في جزير، ووفقًا للمعلومات الواردة لوكالة أنباء الفرات، سيتم ترحيل بهار إلى سجن ذو نموذج A في شرناخ.

وسبق لبهار أن تعرضت للسجن لـ 3 سنوات وشهر بذات التهمة.

وكانت منصة "أوقفوا قتل النساء" غير الحكومية، قد كشفت السبت الماضي أن 300 امرأة قتلت في تركيا خلال عام 2020، و171 امرأة متوفاة جراء جرائم "قتل مشبوهة".

(س ر)