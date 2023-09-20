مقتل امرأة سبعينية وحفيدها بأداة حادة في ريف دمشق

عثر أهالي مدينة معضمية الشام في ريف دمشق على جثة امرأة سبعينية مع حفيدها البالغ من العمر 8 سنوات، قتلا بأداة حادة، داخل منزلهما، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أنه لم تُعرف دوافع وأسباب الجريمة حتى الآن.

وقال رئيس مجلس مدينة معضمية الشام، مصطفى الخطيب، في تصريح لإحدى الوسائل الإعلامية، إن: "الحادثة وقعت عصر أمس، حيث شوهدت جثة امرأة في سبعينيات العمر وحفيدها البالغ من العمر ٨ سنوات، مقتوليَن طعناً في منزلهما الواقع بعد دوار العلم - طريق داريا".

وقُتل أكثر من 37 امرأة في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق منذ مطلع العام 2023، وفقاً للمرصد.

(س ع)