مقتل امرأة على يد زوجها في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي

أفادت مراسلتنا نقلاً عن شهود عيان، بإقدام رجل من أهالي مدينة البو كمال الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق، صباح اليوم الأربعاء، على قتل زوجته "جوزه هلال المرهش" البالغة من العمر (35 عاماً) في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي.

وبحسب الشهود، فإن المدعو "أحمد حسن العلي" قتل زوجته، وهي أم لثلاثة أطفال، شنقاً حتى الموت. ثم توجه، بعد ارتكابه للجريمة، إلى أحد مساجد البلدة، وصرخ بعبارات من قبيل "لقد قتلت زوجتي، وسأقتل كل من يعترض طريقي".

ووفقاً للشهود، فإن "أحمد حسن العلي" انتقل حديثاً إلى بلدة السوسة مع أسرته.

هذا وتوجهت قوى الأمن الداخلي إلى مكان الجريمة واعتقلت الزوج.

فيما لم يصدر حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أي بيان عن قوى الأمن الداخلي.

(ف ع/ي م)

ANHA