مقتل الضابط المسؤول عن معبر نصيب الحدودي

وقال المرصد السوري إن ضابطاً برتبة رائد في الأمن السياسي التابع لقوات حكومة دمشق ومسؤول عن معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن قتل اليوم، نتيجة استهداف سيارة يستقلها من قبل مسلحين مجهولين.

وبحسب المرصد تم استهداف سيارة تابعة للأمن السياسي بالقرب من قصر البطل على اوتوستراد دمشق-درعا، ما أدى لانقلاب السيارة وبداخلها عدد من الأشخاص، دون معرفة مصير الآخرين.

وعلى الرغم من مساعي حكومة دمشق وروسيا تثبيت الاستقرار في درعا وعموم الجنوب السوري عبر ما تسمى التسويات إلا أن التوتر لا يزال مستمراً في المنطقة.

(ي ح)