مقتل أكثر من 200 عنصر من طالبان خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأفادت قناة "طلوع نيوز" اليوم الأحد عن مصادر مطلعة تأكيدها أن تلك المناطق الخمس هي مديريات بنجواي الواقعة في ولاية قندهار جنوب البلاد، وزيروك في ولاية باكتيكا جنوب شرقي البلاد، وكوفاب وأركو وكوهستان في ولاية بدخشان شمال شرق البلاد.

وأكد حرس الحدود في طاجيكستان مساء أمس أن أكثر من 300 من عناصر حرس الحدود الأفغانية اضطروا إلى التراجع عبر الحدود بعد معارك ضارية سيطرت "طالبان" خلالها على ثلاثة أقضية في بدخشان.

في غضون ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية على حسابها الرسمي في "تويتر" صباح اليوم أن قواتها خلال الساعات الـ 24 الماضية تمكنت من قتل 143 عنصرًا من "طالبان" وإصابة 121 آخرين جراء عمليات نفذت في ولايات ننكرهار وقندهار وهرات وغور وفراه وسمنكان وهلمند وبدخشان وكابل.

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلنت الوزارة في تغريدات منفصلة عن مقتل 98 عنصر على الأقل جراء عمليات نفذت في ولايات غزني وسمنكان ولغمان وقندهار وننكرهار.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة في أفغانستان، فيما توشك عملية انسحاب قوات حلف الناتو من البلاد على النهاية.

(د ع)