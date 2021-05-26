مقتل أحد مرتزقة تركيا على يد عناصر من فصيله في مقاطعة كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر فإن المرتزق المقتول ويدعى "أبو خديجة" والذي قتل اليوم كان أحد عناصر مرتزقة داعش سابقاً، وبعد احتلال تركيا ومرتزقتها لمقاطعة كري سبي/ تل أبيض انضم إلى فصيل ما يسمى " صقور السنة" المدعوم تركياً.

وبحسب المعلومات التي نقلها المصدر لمراسل وكالتنا فإن المرتزق قتل على يد عناصر من نفس فصيله إثرَ اقتحام منزله فجر اليوم والكائن في بلدة سلوك التابعة لمقاطعة كري سبي.

ولفت المصدر إلى أن زوجة المرتزق أصيبت في عملية الاقتحام، ولم يتسن معرفة درجة خطورة إصابتها.

هذا وينتشر العناصر السابقون من مرتزقة داعش بعد هزيمتهم على يد قوات سوريا الديمقراطية في المناطق المحتلة، حيث وثقت وكالتنا في الـ 9 من الشهر الماضي مقتل أحد أمراء داعش المدعو مصعب البدر في مقاطعة كري سبي بانفجار أسطوانة غاز.

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ANHA