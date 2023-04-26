مقتل 9 نساء في أفغانستان

تفاقمت ظاهرة قتل وانتحار النساء في أفغانستان، بسبب القيود التي تفرضها طالبان عليهن، عقب تسلمها الحكم، منتصف آب/ أغسطس عام 2021.

وأفادت وكالة أنباء المرأة (NUJINHA)، بأن فتاة تدعى لايقة من مدينة دايكندي أنهت حياتها في 21 آذار/مارس المنصرم، بسبب قرار طالبان بعدم بدء المدارس.

* وفي 22 من الشهر ذاته، قتل رجل زوجته برصاصة في مدينة صرخود بننجرها.

* انتحرت في الـ 4 من نيسان/إبريل الجاري، طفلة في الربيع الـ 15 من عمرها، تدعى فهمية من مدينة كوهستانات بسربل، بسبب التزويج القسري.

* وفي الـ 5 من الشهر ذاته، قتل رجل يدعى وحيد (25 عاماً)، زوجته في مدينة قندهار، وفي اليوم ذاته، قُتلت فتاة (18 عاماً) في منطقة حصارك بننجرهار.

* عُثر في الـ 7 من الشهر نفسه على جثة امرأة (22 عاماً) في بئر مياه بمدينة نيمروز، ذكر بأنها قتلت برصاصة، وفي اليوم ذاته قتلت امرأة بحجر على يد ابنها في مدينة ياكيفيلانغ في باميان.

* في 14 نيسان، قُتلت الطبيبة ذاكرة (27 عاماً) والتي كانت حامل في الشهر السابع برصاص طالبان وهي في طريقها إلى مستشفى تخار.

* قُتلت امرأة (25 عاماً)، في 19 نيسان الجاري، على يد طالبان في مدينة بدخشان في راغستان.

(ي م)