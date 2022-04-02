مقتل 9 جنود من جيش الاحتلال التركي في خاكورك

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كشفت فيه حصيلة سلسلة عمليات نفذتها قواتهم خلال فترة أسبوع البطولة، في منطقة خاكورك.

وجاء في نص بيان قوات الدفاع الشعبي:

“بتاريخ 27 آذار الساعة 5:00 هاجمت قواتنا جنود الاحتلال التركي في تلة كفورته بالأسلحة الثقيلة،حيث تكللت هذه العملية النوعية التي استهدفت خندق للعدو بالنجاح،واسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2 من جنود الاحتلال وتدمير الخندق الذي كانوا يتمركزون فيه بالكامل.

-في 29 آذار، شن جيش الاحتلال التركي عملية عسكرية بهدف احتلال محيط تلة ليليكان وتلة الشهيد شرفان،ومن جانبها استهدفت قواتنا سيارة لجنود الاحتلال من خلال عملية ناجحة ، اسفرت عن تدمير السيارة التي تم استهدافها ومقتل 4 ممن كانوا فيها.

-بتاريخ 30 آذار الساعة 5:00 شنت قواتنا هجوما بالأسلحة الثقيلة ضد عناصر جيش الاحتلال التركي في تلة ليليكان، مما أسفر عن تدمير أحد مواقع المحتلين ومقتل 3 من جنود الاحتلال التركي.

كما وأشارت قوات الدفاع الشعبي بأن هذه العمليات المتتالية نفذتها قواتهم في خاكورك بشخص الشهداء في 21-28 آذار، أسبوع البطولة،وذلك تخليداً لذكرى جميع أبطال كردستان الخالدين، واستذكاراً لأرواح شهداء الحرية الفدائيين في شخص شهداء أسبوع البطولة في 21 و28 آذار.

-في الساعة 7:00 يوم 28 آذار، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي، منطقة كوروجاهرو بمنطقة زاب.

– في 29 آذار بين الساعة 9:30 والساعة 1:30 صباحاً، حلقت مروحيات تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق منطقتي ميرفانوس والشهيد دلكش في منطقة أفاشين.

– في 29 آذار بين الساعة 9:00 والساعة 1:00 صباحاً، قصفت طائرات مروحية تابعة للاحتلال التركي منطقة قلعة بدوه في منطقة زاب. وفي الساعة 3:00 من اليوم ذاته قصفت الطائرات الحربية منطقة كوروجاهرو مرتين.

– في 29 آذار، بين الساعة 3:20 والساعة 3:30، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي منطقتي كونيشكا وسيدا في منطقة زاب.

– في 27 و28 و29 آذار، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي محيط قرية بازي في منطقة متينا لمرتين، كما تعرض محيط كري هكاري لقصف جوي لمرتين.

– بتأريخ 29 آذار بين الساعة 3:40 و 2:00 صباحاً تحرّكت مروحيات على خط قاشوره في متينا. كما تعرض محيط قرى قلعة قمرية وقرية حروره لقصف من الطيران الحربي لمرتين، ومنطقة كري أورتي لمرتين من قبل الطيران الحربي التابع للاحتلال التركي. وعزز جيش الاحتلال التركي قواته من خلال المروحيات في كري آزاد ومحيطها وكري الشهيد جيا وكري ميليتان.

– بتاريخ 31 آذار حوالي الساعة 11:20، تعرض محيط بربزان في منطقة خاكورك ومنطقة كري الشهيد هيمن لقصف جوي ثلاثة مرات.

في 31 آذار، بين الساعة 9:40 – 2:00 صباحاً، قصفت المروحيات التابعة لجيش الاحتلال التركي منطقتي ميرفانوس والشهيد دلكش في منطقة آفاشين.

– في 1 نيسان، بين الساعة 4:00 والساعة 5:00، قصف جيش الاحتلال التركي منطقة كري FM في منطقة زاب بقذائف الاوبيس من المخافر الحدودية، وفي اليوم ذاته بين الساعة 3:00 و 8:45 ، قصفت الطائرات الحربية تلة هكاري في متينا وتلة كوروجاهرو في زاب ثلاثة مرات.