مقتل ٩ جنود للاحتلال التركي في آفاشين ومتينا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيانًا حول هجمات جيش الاحتلال التركي ومقاومة قواتهم لهذه الهجمات.

وأوضح البيان أن جيش الاحتلال قصف بالطائرات الحربية والهليكوبتر مناطق من متينا وغاري وآفاشين وزاب في أوقات سابقة من اليوم السبت وأمس الجمعة، لكنها لم تلحق أي أضرار بقوات الدفاع الشعبي.

وبحسب البيان، فإن القوات ووحدات المرأة الحرة نفذت سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق آفاشين وزاب ومتينا خلال اليومين الماضيين وفي وقت سابق من اليوم السبت، أسفرت عن مقتل ٩ جنود للاحتلال التركي.

وجاءت العمليات في إطار حملتي "صقور زاغروس الثورية"، و"مقاومة خابور".

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ الـ 23 من نيسان المنصرم هجمات إبادة واحتلال على مناطق (آفاشين، زاب، ومتينا) التابعة لمناطق الدفاع المشروع (مديا) في باشور كردستان.

(س ر)

ANHA