مقتل 9 جنود أتراك

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً حول عمليات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع مديا،

جاء فيه:

"في منطقة آفاشين؛

في 16 أيلول، في تمام الساعة 11:30 صباحاً، تعرض جنود الاحتلال لهجوم بتكتيكات الكريلا بطريقة منسقة في ساحة مقاومة مام رشو في تلة الشهيد منذر، ووجهت ضربات قوية للجنود من جناحين بالأسلحة الفردية والثقيلة، ونتيجة لذلك قُتل 3 جنود تابعين لجيش الاحتلال وبدأ العدو عملية في هذه المنطقة في 17 أيلول، لكنها لم تنجح واضطرت إلى الانسحاب.

في منطقة حفتانين؛

بتاريخ 19 أيلول الساعة 07:00، تعرض جنود الاحتلال لهجوم بالأسلحة الثقيلة في ساحة تلة الشهيدة سلافا، قُتل 2 من جنود الاحتلال في مواقعهم، وتم تدمير مدفعية من نوع أي فور وكاميرتي مراقبة كما تم تدمير موقع بالكامل.

بتاريخ 19 أيلول، الساعة 1:15 بعد الظهر، تم تنفيذ عملية نوعية ضد شاحنة تابعة للجيش التركي المحتل كانت تمر بمنطقة كوندي روسي في بكتوريا، وأسفرت العملية عن مقتل 2 من جنود الاحتلال وإصابة آخر.

في منطقة ميتينا؛

في 20 أيلول الساعة 16:00، تم تنفيذ عملية ضد الجنود الذين كانوا يحاولون دخول الموقع في ساحة المقاومة بتلة جارجيلي بالأسلحة الثقيلة .

في 20 أيلول، الساعة 21:00، تدخلت قواتنا في حركة لطائرات الهليكوبتر وأبطلتها في ساحة المقاومة بتلة جارجيلي.

في 21 أيلول، الساعة 06:30 في ساحة المقاومة بتلة جارجيلي، تعرض جنود الاحتلال للضرب بأسلحة نصف آلية، وأصيب أحد الجنود.

في ساحة الشهيد دليل غرب زاب؛

في 20 أيلول الساعة 08:00، قامت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار باستهداف جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي وأطلقت النار بالأسلحة الثقيلة عليهم، كما أصابت الضربات موقع.

في 20 أيلول الساعة 3:25 مساءً، تم قصف موقع لجنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي.

في 20 أيلول الساعة 19:30، قامت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار باستهداف موقع لجنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي.

في 20 أيلول الساعة 03:00، قامت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار باستهداف جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي وإطلاق النار عليهم بأسلوب القنص، كما قُتل أحد الجنود.

في 20 أيلول، في الساعة 6:30 مساءً، تعرض جنود الاحتلال لهجوم بالأسلحة الثقيلة من قبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار في ساحة المقاومة بتلة آمدية.

بتاريخ 20 أيلول الساعة 21:20 في ساحة المقاومة بتلة آمدية، نُفذت عملية قنص ضد جنود الاحتلال مما أسفر عن مقتل أحد الجنود.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

بتاريخ 20 أيلول الجاري، قصفت الطائرات الحربية سيارة مدنية تعود لأهالي المنطقة في ساحة إنزي في قنديل.

في 20 أيلول، تعرضت ساحة الشهيد دليل غرب زاب وساحة متينا لقصف بطائرات هليكوبتر هجومية.

كما تعرضت مناطق زاب، الشهيد دليل غرب زاب ومتينا للقصف المدفعي".

(ف)