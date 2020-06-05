مقتل 9 أشخاص في القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية مساء الخميس، استهدف مستودعات عسكرية ضمن معامل الدفاع الواقعة في منطقة الزاوي في ريف مصياف غربي حماة، الأمر الذي أدى إلى سقوط خسائر بشرية ومادية فادحة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن 9 أشخاص على الأقل قُتلوا بالقصف، هم 4 من الجنسية السورية، ولم يُعرف فيما إذا كانوا من القوات الحكومية، أو يعملون في صفوف القوات الإيرانية، و5 مجهولي الهوية حتى اللحظة، ولا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع، لوجود جرحى، بعضهم في حالات خطرة.

كما تسببت الضربات الجوية الإسرائيلية التي جرت من الأجواء اللبنانية بتدمير مستودعات ذخيرة وأسلحة.

(ش ع)