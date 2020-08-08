مقتل 8 وإصابة 14 في هجوم استهدف موقعًا للجيش بمقديشو

وهاجمت سيارة ملغمة معسكرًا للكتيبة 12 أبريل التابعة للجيش الصومالي قرب القرية الرياضية في مقديشو، وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صديق آدم إن السيارة كان يقودها انتحاري.

وغالبًا ما تتبنى حركة الشباب العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.

وقُتل الأربعاء الماضي 5 عسكريين بينهم قائد ميداني، وأصيب آخرون في هجوم شنه "إرهابيو" حركة الشباب على قاعدة "دي نو ناي" العسكرية في محافظة باي جنوبي الصومال.

فيما قُتل الخميس 5 مسلحين من حركة الشباب "الإرهابية" خلال هجوم أحبطه الجيش الصومالي على مركز عسكري تابع له في منطقة عيل جالي بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.

وتقاتل القوات الحكومية الصومالية إلى جانب القوات الأفريقية "أميصوم" ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقود تمردًا مسلحًا لإسقاط الحكومة في الصومال منذ 2007.

(ش ع)