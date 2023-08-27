مقتل 8 نساء والدفع بأخريات بينهن قاصر نحو الموت في أفغانستان

أصبحت أفغانستان منذ أكثر من أربعين عاماً، أرضاً لقتل النساء، في الوقت الذي تقول فيه طالبان بلا مبالاة إن "العنف الأسري هو الذي يؤدي إلى قتل النساء"، دون ذكر دورها في الترويج للأفكار الأصولية ومعاداة المرأة والإنسانية.

وكشفت إحصائية نشرتها وكالة أنباء المرأة (NUJINHA)، اليوم، عن مقتل 8 نساء، والدفع بـ 3 أخريات نحو الموت، خلال الفترة الممتدة بين 25 تموز الماضي و21 آب الجاري، في أفغانستان، والإحصائية كالتالي:

* قُتلت جوهر كول (40 عاماً)، في ظروف غامضة في منطقة سياه كرد في بروان.

* في 26 تموز، أنهت شابة (18 عاماً)، تدعى "نيلوفر"، حياتها في منطقة ملاغلام مركز باميان.

* في 30 تموز، أنهت طفلة (16 عاماً)، حياتها بإطلاق النار على نفسها من سلاح الصيد الخاص بها في المنطقة الأولى بمدينة ميمن فارياب.

* في الأول من آب الجاري، خنق رجل زوجته التي تدعى "خديجة"، والبالغة من العمر 25 عاماً في منطقة كوستانات.

* في 2 آب، قُتلت امرأة في العقد الرابع من عمرها وتدعى "فاطمة" بالرصاص في منزلها في منطقة دايكندي في كاجران.

* في 4 آب، قُتلت فتاة تدعى "معصومة" (21 عاماً)، بسلاح أبيض على يد مجهولين في مديرية خواجه‌ غار بولاية تخار.

* في 6 آب، قُتلت معلمة في منزلها في منطقة الإمام صاحب بولاية قندوز، وقد قطع الجاني أذنيها وأنفها ولسانها.

* في 11 آب، أنهت امرأة تدعى "روزكول" حياتها شنقاً في منطقة سیاه‌ كرد في بروان.

* في 19 آب، قُتلت امرأة تدعى "نياز خال" (45 عاماً)، برصاص مسلحين في منزلها في منطقة صياد سربل.

* قُتل شاب وامرأة بالرصاص، في منطقة نازيان بولاية ننكرهار بذريعة "الشرف".

* في 21 آب، قُتلت اليوتيوبر "حواء السادات" على يد مجهولين في المنطقة الثامنة عشرة في كابول.

(س ع)