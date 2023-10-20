مقتل 8 من مرتزقة الاحتلال التركي في ريف إدلب

أدى قصف بري نفذه قوات حكومة دمشق أمس الخميس، على محور الفطيرة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي إلى مقتل 8 من مرتزقة الاحتلال التركي.

وحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، فإن القتلى هم 4 من مرتزقة "فرقة الحمزة"، و4 من مرتزقة "لواء أبو بكر الصديق" التابعين لمرتزقة "تحرير الشام".

وبذلك، يرتفع إلى 513 تعداد الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 328 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 396 من عناصر لقوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي ومواطنين.

(د ع)