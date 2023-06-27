مقتل 8 من مرتزقة الاحتلال التركي بالغارات الروسية على ريف إدلب

قُتل 8 مرتزقة تابعين لمرتزقة "تحرير الشام" وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، في غارات جوية شنتها الطائرات الحربية الروسية في ساعات الصباح الأولى، على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، استهدفت مقراً عسكرياً تابعاً للمرتزقة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشن الطيران الحربي الروسي، صباح اليوم، 7 غارات جوية على محيط قرية سرجة في منطقة جبل الزاوية، تزامناً مع غارة جوية استهدفت محيط جبل الأربعين في ريف إدلب الجنوبي، فيما قصفت قوات حكومة دمشق بصواريخ شديدة الانفجار، محيط بلدة البارة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، على مقربة من نقطة للاحتلال التركي.

(د ع)