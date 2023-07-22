مقتل 8 من جنود الاحتلال التركي

هذا ويشن جيش الاحتلال التركي هجمات ضد مناطق الدفاع مديا في زاب وآفاشين منذ 21 تموز، فيما تتصدى قوات الدفاع الشعبي لهذه الهجمات ببسالة.

وأفادت مصادر من قوات الدفاع الشعبي، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قواتها وجيش الاحتلال التركي في تل مقاومة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، وأن قواتها ألحقت ضربات موجعة بالجيش التركي.

وحسب المعلومات الواردة، فقد قُتل حتى الآن 8 من عناصر جيش الاحتلال التركي، بالإضافة إلى إصابة طائرة هليكوبتر نوع سكورسكي.

وأعلنت قوات الدفاع الشعبي أمس الجمعة، أن جيش الاحتلال التركي عاود شن هجمات احتلالية باستخدام تقنيات حديثة وبدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني على منطقتي زاب وآفاشين بعد انسحابه منهما خلال فصل الشتاء.

(أ ب)