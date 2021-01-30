مقتل 8 من الشرطة الأفغانية في هجوم انتحاري...وطالبان تعلن مسؤوليتها

ووقع الهجوم في ساعات الصباح الباكرة، حيث تبنّت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجمات التي تستهدف مراكز ومقرات للقوات الأفغانية.

وفي السياق، أكّد نائب رئيس مجلس ولاية ننغرهار، أجمل عمر، وقوع الهجوم لكنه أشار إلى أن 15 جنديًّا قتلوا، وأصيب خمسة بجروح.

بينما، أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن الحركة هي من نفّذت الهجوم.

وذكر مكتب حاكم الولاية أن قوات الأمن صادرت مركبة أخرى مفخخة قرب مدينة جلال أباد، عاصمة ننغرهار.

على صعيدٍ منفصل، وقع انفجار بعبوتين ناسفتين في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، لكن دون التسبب بسقوط ضحايا، بحسب الشرطة.

ويأتي الهجوم، بعد يومين فقط من تشكيك البنتاغون بجدية حركة طالبان في الالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها في الاتفاق الموقع مع واشنطن في الدوحة العام الماضي، بما فيها خفض منسوب العنف وقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة.

وازداد العنف مؤخرًا في أفغانستان، في وقت تعقد الحكومة محادثات سلام مع طالبان بدأت في أيلول/ سبتمبر الماضي، ولكن المحادثات فشلت في تحقيق أي اختراق كبير حتى الآن.

وكانت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب أعلن سحب وتخفيض عدد قواتها العسكرية في البلاد بحلول أيار/ مايو 2021.

فيما اتّهمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، طالبان بعدم خفض منسوب العنف على الرغم من الاتفاق الذي وقعته مع واشنطن،

والجدير بالذكر أن الإدارة الأميركية الجديدة تراجع حاليًّا الاتفاق الذي وقّعته إدارة ترامب مع حركة طالبان في العاصمة القطرية في شباط / فبراير 2020.

(ي م)