مقتل 8 جنود لجيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً حول العمليات التي نفذتها قوات الكريلا وهجمات العدو الاحتلالية، جاء فيه:
"في منطقة آفاشين:
بتاريخ 26 آب الساعة 01:00 في ساحة مقاومة طابور العربان نُفذت عملية قنص أسفرت عن مقتل أحد جنود جيش الاحتلال التركي.
في منطقة متينا:
في 26 آب، الساعة 09:30 في ساحة المقاومة في تلة أورتي، تم تنفيذ عملية نوعية من قبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار ضد جنود جيش الاحتلال خلال تحركهم، مما أسفر عن مقتل 3 جنود لجيش الاحتلال التركي.
في منطقة الشهيد دليل غرب زاب:
في 26 آب، الساعة 06:30 والساعة 18:00، تعرض جنود الاحتلال للقصف بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي، كما أصابت الضربات إحدى مواقعهم.
في 26 آب، الساعة 11:30 صباحاً، نفذت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار عملية نوعية ضد جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي، مما أسفر عن مقتل 3 جنود لجيش الاحتلال.
في 26 آب، الساعة 11:50 صباحاً، تم تنفيذ عملية قنص ضد جنود الاحتلال الذين كانوا يتحركون في ساحة المقاومة بتلة جودي من قبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار، وأسفر عن ذلك مقتل أحد جنود الاحتلال
في 26 آب، الساعة 11:00 مساءً، تم قصف موقع لجيش الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي.
في 27 آب، بين الساعة 00:30 والساعة 02:00، حامت مروحيات حول ساحة المقاومة بتلة جودي وتعرضت مروحية كانت تحاول إرسال قواتها إلى ساحة المقاومة لهجوم بالأسلحة الثقيلة.
في 27 آب الساعة 01:00، تم ضرب جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي من قبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار، كما أصابت الضربات إحدى مواقعهم.
هجمات جيش الاحتلال التركي:
في 25 آب تعرضت ساحة كانيسارك التابعة لغاري للقصف مرتين من قبل الطيران الحربي.
وتعرضت مناطق زاب والشهيد دليل غرب زاب ومتينا وخاكورك للقصف المدفعي".
(ف)