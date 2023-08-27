مقتل 8 جنود لجيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً حول العمليات التي نفذتها قوات الكريلا وهجمات العدو الاحتلالية، جاء فيه:

"في منطقة آفاشين:

بتاريخ 26 آب الساعة 01:00 في ساحة مقاومة طابور العربان نُفذت عملية قنص أسفرت عن مقتل أحد جنود جيش الاحتلال التركي.

في منطقة متينا:

في 26 آب، الساعة 09:30 في ساحة المقاومة في تلة أورتي، تم تنفيذ عملية نوعية من قبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار ضد جنود جيش الاحتلال خلال تحركهم، مما أسفر عن مقتل 3 جنود لجيش الاحتلال التركي.

في منطقة الشهيد دليل غرب زاب:

في 26 آب، الساعة 06:30 والساعة 18:00، تعرض جنود الاحتلال للقصف بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي، كما أصابت الضربات إحدى مواقعهم.

في 26 آب، الساعة 11:30 صباحاً، نفذت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار عملية نوعية ضد جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي، مما أسفر عن مقتل 3 جنود لجيش الاحتلال.

في 26 آب، الساعة 11:50 صباحاً، تم تنفيذ عملية قنص ضد جنود الاحتلال الذين كانوا يتحركون في ساحة المقاومة بتلة جودي من قبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار، وأسفر عن ذلك مقتل أحد جنود الاحتلال

في 26 آب، الساعة 11:00 مساءً، تم قصف موقع لجيش الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي.

في 27 آب، بين الساعة 00:30 والساعة 02:00، حامت مروحيات حول ساحة المقاومة بتلة جودي وتعرضت مروحية كانت تحاول إرسال قواتها إلى ساحة المقاومة لهجوم بالأسلحة الثقيلة.

في 27 آب الساعة 01:00، تم ضرب جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي من قبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار، كما أصابت الضربات إحدى مواقعهم.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 25 آب تعرضت ساحة كانيسارك التابعة لغاري للقصف مرتين من قبل الطيران الحربي.

وتعرضت مناطق زاب والشهيد دليل غرب زاب ومتينا وخاكورك للقصف المدفعي".

(ف)